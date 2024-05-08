«Неизбежно»: Захарова назвала последствия ввода войск Франции на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Killig; 5-tv.ru

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Париж неоднократно выступал с намерениями отправить своих военных в Незалежную.

Если власти Франции все-таки решат отправить свои войска на Украину, то эти солдаты станут целями для армии России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сказала дипломат.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.

На прошлой неделе Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.

Ранее 5-tv.ru писал, что французские военные отправляются на Украину под видом Иностранного легиона. При этом Эмануэль Макрон всеми силами избегает ответственности за гибель солдат своей страны.