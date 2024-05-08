Посольство РФ отреагировало на сообщения о задержании «российского дезертира» в Польше

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Солдат якобы был задержан на границе с Белоруссией. Однако, является ли эта информация достоверной, непонятно.

У властей России нет информации о якобы задержании военного, незаконно пересекшего границу Белоруссии и Польши. Об этом заявили в посольстве РФ в Варшаве.

С заявлением о задержании «российского дезертира» ранее выступил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. Его слова якобы подтвердили и в Пограничной страже республики. Однако в посольство России никакой информации об этом случае не поступало. В дипмиссии напомнили, что Польша должна была уведомить об этом, согласно консульской конвенции от 1992 года.

«В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — добавили в посольстве России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солдат и пограничник Польши получили ранения после того, как неизвестные закидали их камнями на границе с Белоруссией. Как уточняла тогда польская погранслужба, патрули были атакованы дважды 1 мая. В первый раз камень попал в лицо пограничнику, ему понадобилась медицинская помощь. Спустя какое-то время травмы получил уже польский солдат.