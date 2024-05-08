В Грузии заявили подготовке Украиной беспорядков в стране

Фото: Zurab Tsertsvadze / ТАСС

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Организаторов финансируют из-за рубежа, а митингующих специально тренируют для участия в массовых беспорядках. Грузинская Служба госбезопасности назвала главную цель акции.

Организаторы митингов в Тбилиси против законопроектов об иноагентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, которые участвуют в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Грузии, передает ТАСС.

Отмечается, что определенные группы лиц пытаются устроить провокации на акциях, проходящих возле парламента Грузии. По данным СГБ, цель этих митингов — развитие деструктивных и насильственных сценариев. Их финансируют из-за рубежа конкретные политические партии и неправительственные организации.

«В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине», — добавили в грузинской спецслужбе.

По ее данным, зарубежные инструкторы тренируют участников акций, чьей окончательной целью является захват власти в Грузии насильственным путем. Митингующие планируют заблокировать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания. Указывается, что они используют методы «цветных революций». Кроме того, организаторы акций получают деньги в виде криптовалюты из-за рубежа.

В Тбилиси продолжают проходить массовые митинги против принятия закона об иноагентах. Инициатива вызвала возмущения у оппозиционных партий и местного населения.

Скандальный законопроект предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Он уже был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили аналогичные протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто на самом деле стоит за протестами в Грузии из-за закона об иноагентах.