Фото: www.globallookpress.com / Bu Peng

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Вильнюс уже заранее знает, как официальная Москва расценит этот шаг.

Власти Литвы готовы отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в беседе с Financial Times.

«Шимоните заявила FT, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения», — говорится в публикации.

При этом литовский премьер отметила, что Россия может расценить отправку солдат в рамках тренировочной миссии на Украину в качестве провокации.

Кроме того, Шимоните заявила, что власти Литвы не будут намеренны выискивать в стране и депортировать граждан Украины, которые уклоняются от военной службы в ВСУ, ведь «это было бы незаконно». Однако совсем бездействовать Вильнюс не собирается. Так, если Киев предоставит доказательства в отношении уклониста, то Литва откажет ему в выдаче постоянного места жительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО могут утвердить отказ от ввода войск на Украину. Блок, вероятно, утвердит соответствующую декларацию на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.