CDS: НАТО в июле утвердит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Блок прежде утверждал, что Киеву также не стоит ждать приглашения о вступлении в организацию.

Страны-участницы Североатлантического на июльском саммите могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

«Никаких сапог на земле», — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — говорится в материале.

На саммите планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Минобороны США к штаб-квартире блока в Брюсселе. Отмечается, что стратегия Штатов в Незалежной не изменится, но в то же время западные лидеры готовятся к смене курса.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что отправка войск НАТО в Незалежную была бы опасной эскалацией. Он назвал неправильным «убийство российских солдат» натовскими военными.

Кроме того, в НАТО уже неоднократно заявляли об отсутствии планов приглашать Украину в состав блока на июльском саммите. Недавно генсек альянса Йенс Столтенберг уточнял, что эта республика вступит в объединение в «подходящее время». К тому же для принятия данного решения странам-участницам НАТО нужно прийти к консенсусу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО установили «красные линии» для вмешательства в конфликт на Украине. Страны альянса пока изучают возможные планы действий.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.