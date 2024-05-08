«Заберите у нее уже камеру»: Волочкова избавилась от части своего тела

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Поклонники экс-примы Большого театра решительно против таких жертв звезды ради красоты.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова продолжает делиться с фанатами снимками в откровенных нарядах, однако в этот раз она с особой страстью перешла уже на видео, где поклонники вновь заприметили неладное. Звезда опубликовала в своем блоге короткий ролик из бассейна на Мальдивах, в котором «замылилась» часть ее тела.

На видео из бассейна экс-прима Большого театра буквально всплывает из воды, но отчетливо видно, что у нее «смыло» пупок. Поклонники уверены, что 48-летняя звезда просто не может остановиться в попытке ухватить ускользающую красоту за хвост. В этом ее подначивает подруга-фотограф Елена Галицына, отправившаяся вместе с ней на остров. Подписчики знаменитости умоляют «забрать у нее уже камеру», чтобы не видеть ее томных взглядов на отфильтрованном лице.

«Зачем такой лютый фильтр, что даже пупок пропал. Смешно смотреть, как старая бабка пытается из себя молодуху корчить», — иронично подмечают подписчики Волочковой.

В прошлый раз балерина опубликовала совместное фото со своей подругой-фотографом, но подписчики так и не смогли разглядеть на ней экс-приму Большого театра. Тогда артистка возмутилась и заявила, что на ее стройной фигуре на фото нет ни следа фотошопа, а «видеофотошоп вообще не придуман». Она настоятельно попросила своих поклонников сравнить короткие ролики с опубликованными фотографиями.

Стоит упомянуть, что в начале мая телеведущая Лера Кудрявцева написала, что на звезду «больно смотреть», а также предложила руку помощи утопающей в алкоголе Волочковой. При этом сама знаменитость говорила, что активно работает в балетном и спортивных залах, разбавляя это строгой диетой с щепоткой освежающей ледяной купели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как экс-прима Большого Театра забралась на пальму, чтобы показать подписчикам свою прекрасную форму, но их сердца не взбудоражил королевский шпагат, чего не сказать об ответе Леры Кудрявцевой.