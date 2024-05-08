Арестованному в России военному США предъявлено обвинение

Фото: Reuters / GORDON BLACK VIA FACEBOOK

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Гордон Блэк приехал во Владивосток к женщине, с которой ранее познакомился в Сети.

Американскому военнослужащему Гордону Блэку предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом. Об этом сообщается в районном суде Владивостока.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, иностранный гражданин был задержан 2 мая. Предварительно известно, что Блэк приехал в Россию из Китая, а до этого он находился в Южной Корее к женщине, с которой он познакомился в Сети. Однако, отношения нельзя назвать гладкими. Сообщается, что американец не только якобы избивал свою возлюбленную, но и украл у нее 200 тысяч рублей.

По факту приезда в Россию американского военнослужащего Пентагон открыл административное расследование, в связи с тем, что без предварительного согласования посещать страну Блэк не имел права.