Множество взрывов прогремело в Киеве и других областях Украины

СМИ: на территории Украины прогремели взрывы в Киеве и в других городах страны

Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko

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В столице была слышная работа ПВО.

Взрывы прозвучали в Киеве, а также в других областях страны, о чем сообщают украинские издания «РБК-Украина», «Общественное» и «ТСН.ua».

Администрация столицы сообщила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, если исходить из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Телеканал ICTV сообщает, что взрывов было несколько. Иные украинские СМИ отмечают, что они были слышны и Ивано-Франковской области. О работе ПВО объявили также власти Львовской области, в Минобороны России официально никак не прокомментировали информацию.

В октябре 2022 года российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и средствам связи, что стало ответом на террористические действия киевского режима. Начатая 24 февраля 2022 года специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Решение о ней было принято на фоне возобновления ВСУ массированных обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье, тогда там тоже объявили воздушную тревогу.