Фильм «Сто лет тому вперед» возглавляет рейтинг кинопроката третью неделю подряд

Фото, видео: Кадр из к/ф «Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко, 2024 г.; 5-tv.ru

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Картина по-прежнему идет в кинотеатрах и собирает восторженные отклики.

Движение вверх российского кино — третью неделю подряд фантастический фильм «Сто лет тому вперед» возглавляет рейтинг отечественного проката. Зрители по достоинству оценили современное прочтение легендарного сюжета Кира Булычева.

Приключения Алисы Селезневой и Коли Герасимова привлекают как тех, кто знаком с предыдущей экранизацией, так и новых зрителей. Корреспондент «Известий» Николай Никулин — о феномене нестареющей истории.

Это всем знакомая песня Евгения Крылатова на стихи поэта Юрия Энтина, памятная многим зрителям, выросшим на фильме «Гостья из будущего». А так она звучит в новой аранжировке в фильме «Сто лет тому вперед», снятом по мотивам «Гостьи из будущего» и одноименного произведения Кира Булычева.

Режиссер Александр Андрющенко, конечно же, снял другое кино, перенеся действие из пионерского прошлого в наши дни. И, тем не менее, в знак уважения к предыдущим экранизациям Булычева он сохранил музыку как из «Гостьи из будущего», так и из «Тайны третьей планеты» в одной из сцен.

«В основном я цитировал то, что сам люблю. Наверное, по фильму „Сто лет тому вперед“ можно предположить кино, которое я люблю, на котором я вырос, которое на меня повлияло», — говорит он.

В фильме также много цитат и из мировой фантастической классики — например, «Назад в будущее», «Терминатор», «Бегущий по лезвию». Образ Алисы Селезновой придумывался в соответствии с канонами современных научно-фантастических боевиков, поэтому у актрисы Даши Верещагиной в картине короткая прическа и розовый цвет волос — спасибо художнику.

«Леночка Кротова красила меня каждые три дня. Более того, она и сама себя тоже покрасила в розовый. У нас было две Алисы на съемках», — делится актриса.

На экране — путешествия во времени и сражения с космическими пиратами в исполнении Александра Петрова и Юры Борисова. И, конечно, трогательная лирическая линия, когда Алиса Селезнева из будущего знакомится с Колей Герасимовым в исполнении Марка Эйдельштейна из настоящего.

Коля Герасимов находит в лаборантской таинственный артефакт, позволяющий ему путешествовать во времени. Вот еще один сюжетный ход, свойственный культовым фантастическим фильмам — особенно когда в них молодые главные герои противостоят вселенскому злу.

Над картиной работала большая команда во главе с продюсером Федором Бондарчуком. Выдающиеся компьютерные спецэффекты, внушительный актерский состав.

Константин Хабенский в роли отца Алисы Селезновой. А Виктория Исакова — ее матери, спрятавшейся от пиратов в прошлом, то есть в нашем 2024 году.

«Что может быть круче, чем сыграть маму, которая спасает мир?» — задается вопросом Исакова.

«Посмотрите на уровень графики. По мне — это подведение итогов достаточно долгих лет жизни, которые ваш покорный слуга начинал. И теперь это уже молодые ребята, наши ученики снимают картину», — сказал Бондарчук.

«Сто лет тому вперед» по-прежнему идет в кинотеатрах и собирает восторженные отклики.

«Сегодняшний фильм — что-то среднее между тем фильмом из детства, трогательным таким, добрым, и „Звездными войнами“. Современная компьютерная графика. Фильм очень понравился», — призналась зрительница Инесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед».