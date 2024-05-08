Несколько пояснений: можно ли беременным красить волосы

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Период вынашивания новой жизни — очень тревожное и опасное время. Поэтому лучше всего следовать советам специалистов.

Беременность — это долгожданная и счастливая пора в жизни многих женщин, однако большое количество ограничений в этот период могут расстраивать будущих мам. К примеру, запрет на окрашивание волос. В беседе с изданием aif.ru врач-трихолог Виктория Толстоносова рассказала, можно это делать.

Специалист пояснила, что подтвержденных фактов негативного влияния химических веществ на будущего ребенка нет, равно как и того, что краска невредна на плод. Поэтому эту процедуру лучше всего проводить уже во втором и третьем триместрах, когда все органы и ткани сформированы.

Начиная с 12 недели, лучше всего окрашивать волосы в хорошо проветриваемом помещении, ведь химические вещества так или иначе имеют запах. Особенно осторожными нужно быть тем, кто страдает от токсикоза. Кроме того, для мытья волос лучше всего использовать средства из натуральных компонентов, подходящие для частого использования.

«Ищите проверенные сертифицированные шампуни и бальзамы, маски, внимательно изучайте составы», — напомнила трихолог.

Также специалист напомнила, что во время беременности, если она протекает хорошо, волосы прекрасно растут и мало выпадают. Однако после родов многие женщины сталкиваются с выпадением большого количества волос. Это связано с тем, что в организме женщины снижается гормон прогестерон. Переживать не стоит в первые четыре-шесть месяцев после рождения малыша. Однако если это продолжается дольше, следует обратиться за консультацией к специалисту.

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