Военнослужащие поздравили героев Великой Отечественной войны в ЛНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вместе с ансамблем они приехали к ветеранам домой и передали им подарки.

В преддверии Дня Победы наши военнослужащие поздравили героев Великой Отечественной в Луганской Народной республике. Вместе с ансамблем они приехали к ветеранам домой, передали им подарки.

А артисты спели известные военные песни, которые исполнялись и в 1945-м, когда красное знамя развевалось над Рейхстагом. Прозвучали военные песни и на улицах Волгограда.

Там поздравления принимал полковник Александр Колотушкин. В 1945-м еще совсем юный герой участвовал в параде Победы на Красной площади, а через несколько лет поступил на службу в ракетные войска.

И сегодня военнослужащие той самой дивизии, где служил Александр Иванович, провели торжественный парад под окнами его дома и исполнили «Смуглянку» — любимую песню ветерана.