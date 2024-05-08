Одну из самых известных картин Дейнеки привезли в Севастополь ко Дню Победы

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Ее сюжет повествует о яростной битве морских пехотинцев с немецкими захватчиками.

Подарок Севастополю ко Дню Победы сделал Русский музей Санкт-Петербурга. В город-герой впервые привезли одну из самых известных картин Александра Дейнеки — «Оборона Севастополя».

Ее сюжет повествует о яростной битве морских пехотинцев с немецкими захватчиками. Полотно размером два на четыре метра не стали скручивать.

Его доставили в Севастополь прямо в раме, поместив в специальный бокс. Внутри поддерживаются необходимые температура и влажность.

Жители города увидят картину уже завтра в художественном музее. Это будет выставка одной картины, она пробудет в Севастополе до конца июня.