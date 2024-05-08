Возможны аритмия, невроз и ожирение: какие продукты «убивают» щитовидную железу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Специальной диеты при заболевании щитовидной железы нет, но правильное питание позволит заметно улучшить самочувствие.

Щитовидная железа играет важную роль в выработке гормонов, которые необходимы для нормального обмена веществ, клеточного роста и сердечно-сосудистой системы. Проблемы с этим органом могут спровоцировать аритмию, неврозы, ожирение и другие заболевания. Поэтому так важно поддерживать нормальную работу. В Роскачестве рассказали, какие продукты могут «убить» щитовидную железу и заметно ухудшить качество жизни.

Так, к вредным для органа продуктам относятся: соевые продукты и жирные, полуфабрикаты, к примеру, колбаса, картофель фри, пельмени, чебуреки и другие), пища с высоким содержанием йода (морепродукты, рыба). При этом последние вредны лишь тем, у кого избыток в организме йода. Кроме того, для поджелудочной железы опасны крестоцветные овощи (цветная капуста), сладости и алкоголь. Также важно с осторожностью употреблять напитки с кофеином и продукты, богатые глютеном и клетчаткой.

При этом особой, специальной диеты при проблемах с поджелудочной железой не существует. Важно в общем питаться правильно и сбалансировано.

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