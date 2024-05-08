«Линия ангела-хранителя»: что означает буква «М» на ладони

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Stolt / CHROMORANGE

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Имеет большое значение, на правой или левой руке вы обнаружили у себя такую отметку.

Когда астрология только проникала в жизнь людей, хиромантия уже давно помогала человеку. Специалисты в этой области уверены — по линиям на ладони можно узнать многое. Именно они и образуют букву «М», которую называют «линией ангела-хранителя». Rsute.ru рассказал, что она означает.

«Линия ангела-хранителя» считается знаком удачи и особенного предназначения. Образуя букву «М», можно узнать, как сложится жизнь человека и какие у него сильные и слабые стороны характера. Этот знак возникает из четырех линий: жизни, ума, сердца и судьбы.

Линия жизни на ладони длинная и извилистая, она огибает большой палец. Указывает на продолжительность и качество жизни человека, его уровень энергии и склонность к здоровью или болезням. Линия ума расположена чуть выше линии жизни и отвечает за интеллект, умение обучаться, силу воли и аналитические способности. Линия сердца начинается у мизинца и проходит к указательному пальцу, отражая эмоциональную сторону личности, способность к любви и умение строить отношения. А линия судьбы проходит через центр ладони, связывает разум и эмоции, показывает главное предназначение человека и его способность к реализации в жизни.

«Линия ангела-хранителя» на левой ладони

На каждой руке буква «М», в зависимости от расположения, означает разное. Так, если на левой ладони линии видны четко и расположены по центру, это означает, что человек решительный, эмпатичный, чувствительный, эмоциональный, и, вместе с тем, он имеет сильную волю. Все это помогает ему сохранять баланс между личной жизнью и работой.

Если «М» немного смещена к ребру ладони, это означает, что человек сентиментальный и очень чувствительный, а также слишком эмоциональный.

Когда одна из линий «М» на левой ладони видна слишком плохо, значит это признак наивности человека. Однако вовсе не стоит печалиться. Именно эта доверчивость чаще всего помогает избежать негативных ситуаций в жизни.

«Линия ангела-хранителя» на правой ладони

Буква «М» на правой ладони указывает на наличие талантов и способностей у человека. Такие люди амбициозны, трудолюбивы, зачастую обладают лидерскими качествами. Все это может проявиться как в детстве, так и со временем. Но важно понимать — даже если человек нашел на правой ладони «М», это не гарантирует ему успех. Важно развивать качества, таланты и стремиться к лучшему, нежели сейчас.

«Линия ангела-хранителя» на обеих ладонях

Человек, нашедший на обеих руках букву «М», обладает невероятным оптимизмом и способностью преодолевать трудности, то есть он очень устойчив к стрессовым ситуациям и умеет быстро восстанавливаться после неудач. Но, вместе с тем, этим людям сложно сконцентрироваться на одной задаче или интересе.

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