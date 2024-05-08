«Кулибин-клуб» отправит более 40 уникальных непотопляемых лодок для нужд СВО

Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

Они помогут бойцам маневрировать и выполнять задачи даже под обстрелом противника.

«Кулибин-клуб» «Народного фронта» отправит на передовую более 40 уникальных непотопляемых лодок для нужд СВО. Специальная экспедиционная лодка, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации, разработана изобретателями при поддержке клуба.

Специалисты провели испытания инновационной разработки, подвергнув лодку пулеметному обстрелу, и сбросив на нее осколочные снаряды (ВОГи). Плавсредство сохранило все свои характеристики, получив лишь незначительные повреждения верхней обшивки.

Такие лодки помогут бойцам маневрировать и выполнять задачи даже под обстрелом противника. Около десяти лодок уже отправлены на передовую и помогают бойцам в их работе на линии боевого соприкосновения, всего планируется передать военным 40 экземпляров.

Плавсредство пригодно для десантирования на необорудованный берег, эксплуатации в тяжелых погодных условиях, с высотой волны до 2 метров при удалении от берега не более 12 морских миль. Вес лодки в полной комплектации — 520 килограммов, грузоподъемность — до 892 килограммов, мощность — до 130 лошадиных сил.

«За счет того, что она заполнена специальной пеной, лодка фактически непотопляема и спокойно переносит осколочные и пулевые повреждения. Сама форма лодки сделана специально чтобы не поднимать большую и волну и издавать меньше шума. Корпус изготовлен из полиэтилена низкого давления, который очень удобен для ремонта в полевых условиях», — рассказал руководитель «Кулибин-клуба» Александр Паничев.

Полиэтилен низкого давления, из которого изготовлена лодка, — высокопрочный упругий материал, все отверстия и пробоины в нем можно легко ремонтировать прямо на месте. Днище разделено на секции, каждый отсек — это герметичное пространство, поэтому вода при пробоине не займет все пространство и плавсредство не затонет и не потеряет хода.

При этом, за счет использования инновационных материалов, лодка значительно легче алюминиевых или пластиковых аналогов, а, значит, удобней для транспортировки.