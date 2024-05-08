Поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае

Фото: Telegram / Госавтоинспекция г. Комсомольска-на-Амуре / gibdd_komsomolsk

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Автомобиль и локомотив повреждены.

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде недалеко от станции Новый Мир в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель остановился на ж/д переезде из-за поломки автомобиля. В итоге он пострадал в результате столкновения. Также поврежден сам грузовик, поезд и рельсы.

На месте инцидента уже работает транспортная прокуратура. Она оценит действия бригады локомотива и состояние переезда. При обнаружении проблем будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по региону устанавливает обстоятельства случившегося, а также причиненный ущерб.