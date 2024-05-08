Путин поручил повысить зарплаты академикам РАН

Фото: Гарнелис Наталья / ТАСС

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Член-корреспондент сможет заработать 100 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин поручил двукратно увеличить выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН). Соответствующий указ лидера государства был опубликован на сайте Кремля.

Начиная с 2025 года зарплата академика вырастет до 200 тысяч рублей, а члена-корреспондента — до 100 тысяч. Выплаты будут производиться из федерального бюджета.

Ответственным за выполнение был назначен исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин. Он должен представить доклад лидеру страны до 1 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поручил создать условия экотуризма во всех нацпарках страны. Соответствующее положение содержится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанном президентом.