«Рада гостевому браку»: что будет с Ковальчук в случае свадьбы с Харламовым

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Они, как отмечается, любят независимость.

Юморист Гарик Харламов сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. Астролог Юлия Гикис рассказала KP.RU, что будет ждать эту пару в браке.

Эзотерик подчеркнула, что оба партнера любят независимость и избегают ограничений в социальной сфере жизни. К тому же, Ковальчук практически невозможно втянуть в конфликт, но именно артистка будет решать, как долго она будет вместе с комиком, убеждена эксперт.

«Ковальчук была бы рада гостевому браку, ее Луна в водолее и если разбирать Катерину как хозяйку в доме, то она занимается бытом только в удовольствии и пожеланию. Такую женщину не заставить варить борщ, только если она сама этого не захочет», — сказала астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Кристина Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова. Оказалось, что звезда «Интернов» решила полностью абстрагироваться и уехать на Алтай.