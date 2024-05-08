Фото, видео: Depositphotos / Devin_Pavel; 5-tv.ru

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Героям подарили цветы.

Активисты в Канаде в преддверии Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны от имени президента России Владимира Путина. Волонтеры от все души подарили цветы героям, а также спели с ними патриотические песни.

Один из ветеранов пожелал своим братьям по оружию счастливой и долгой жизни.

«Мои наилучшие пожелания ветеранам войны. Чтобы они были здоровы, жили долго, благополучно, счастливой жизнью», — сказал ветеран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван возглавил автопробег в Австралии ко Дню Победы. Мужчина объяснил, что возглавил мероприятие не только в знак уважения своему покойному прадеду-участнику Великой Отечественной войны, но и для демонстрации глубокого уважения президенту России Владимиру Путину.

Стоит отметить, что Иван Сырский, несмотря на угрозы со стороны руководства ВСУ, уже десятый год подряд устраивает в Сиднее автопробег в честь Дня Победы.