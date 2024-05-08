Проверка на прочность. Ледокол «Якутия» проходит швартовные испытания

Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Длина этого великана — больше 170 метров, почти как два футбольных поля.

В Петербурге событие, к которому можно применить как минимум три превосходные степени: самый большой, самый мощный и самый экологичный атомный ледокол в мире начал швартовные испытания на Балтийском заводе. Как это происходит на борту «Якутии», увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Этот скрежет в норме на ледоколе раздаваться не должен — дизель-генератор аварийный. Но его проверяют вместе со всеми другими системами.

«Сейчас построечный этап завершается, начаты швартовные испытания, подано на борт электропитание, и постепенно все оборудование и аппаратура оживают», — говорит старший строитель кораблей АО «Балтийский завод» ОСК Павел Дурасов.

Атомный ледокол «Якутия» технически готов на 82%. Скоро здесь появится и экипаж — 54 человека.

«Как вы видите, в этой каюте два спальных места, диван, радиосвязь, гальюн — все удобства, чтобы люди чувствовали себя комфортно в рейсе», — отмечает начальник специализированного участка судовой автоматики АО «Балтийский завод» ОСК Андрей Смирнов.

Длина этого великана — больше 170 метров, почти как два футбольных поля, в высоту — как 20-этажный дом. Но самое главное — он способен проходить льды толщиной до трех метров, сопровождая караваны судов в арктических условиях.

Самый мощный ледокол в мире назван в честь самого большого региона страны — Якутии. И у него сразу два атомных сердца: суммарная мощность реакторов — 350 мегаватт.

«Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. С каким-то городом. Можно завод запитать, даже не один. Ракету в небо можно запустить с такой мощностью, наверное!» — объяснил слесарь-монтажник судовой АО «Балтийский завод» ОСК Владимир Гоев.

Более того, «Якутия» может семь лет вообще не заходить в порт, если будут менять экипаж, а питание доставлять вертолетами. Хватит одного заряда ядерного топлива.

До внутренней отделки здесь пока не дошли, этим займутся чуть позже, поэтому все внутри ледокола вот в такой паутине проводов. Только представьте: общая длина кабеля, который проложен по судну, — 1300 километров.

Это как расстояние от Москвы до Калининграда. «Якутия» — четвертый корабль этой серии.

В 2020-м Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации ввел в эксплуатацию головное судно «Арктика», затем — «Сибирь» и «Урал». После прохождения швартовных испытаний у «Якутии» будут еще ходовые.

Затем ледокол направится в порт приписки — Мурманск, а далее — по Северному морскому пути. Это кратчайший водный маршрут из Европейской части России на Дальний Восток.

«Серия этих ледоколов дает возможность работать нам круглогодично в Северном морском пути и обеспечивать вывоз углеводородов круглогодично… И это дает нам возможность, как единственной стране в мире в Северном Ледовитом океане, выполнять эти задачи», — указал руководитель проекта «Атомный ледокол „Якутия“» Алексей Британов.

В цехах строят и собирают еще два ледокола — «Чукотка» и «Ленинград». К 2030-му таких мощных и больших кораблей должно быть уже 14.