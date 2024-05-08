Успех разведки: дроны уничтожили технику и боевиков ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Нашим бойцам удалось ликвидировать сразу две бронемашины противника.

К событиям в зоне специальной военной операции: в нашем распоряжении оказались кадры работы операторов FPV-дронов на донецком направлении. Разведка обнаружила движение на одном из опорных пунктов, а так же перемещение вражеской техники к линии боевого соприкосновения. Тут же за дело взялся расчет беспилотников.

Несколько минут на подлет к цели – и вот уже видно, как дроны ликвидируют сразу две бронемашины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала завербованного Киевом сотрудника МЧС в Херсонской области.