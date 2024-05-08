Тренер академии «Динамо» Кашин умер на футбольном поле в возрасте 23 лет

Фото: ВКонтакте / Футбольная Академия "Динамо" им. Л.И. Яшина / academydynamo

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Последние секунды жизни он провел с мячом.

Тренер детской школы московского «Динамо» Егор Кашин умер на поле во время игры в футбол. Последние секунды жизни он провел с мячом. Об этом сообщили в Telegram-канале академии. Спортсмену было всего 23 года.

«Ушел из жизни детский тренер динамовской школы Егор Кашин», — написали в сообщении.

Кашин тренировал детей из команды U-9. Академия «Динамо» выразила соболезнования родным и близким футболиста.

«Это большая утрата для всей динамовской семьи», — написали в публикации.

Академия объявила 6 мая траурным днем. Иные обстоятельства и причины смерти в сообщении не раскрываются.

Кашин закончил карьеру игрока в январе 2024 года. До этого он выступал за клуб «Муром» в ФНЛ-2.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Ростове-на-Дону в возрасте 37 лет умер чемпион России по кулачному бою Александр Коломыцев. Причиной смерти стала остановка сердца. Спортсмен всегда переживал все сложности и проблемы близких людей, он воспринимал их как свои личные, так как был чутким человеком.