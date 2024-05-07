ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
Фото, видео: www.globallookpress.com / H. Mohammad; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Информация о пострадавших уточняется.
ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших уточняется.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область выросло до семи.