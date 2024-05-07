Генсек ООН Гутерриш направит письмо Путину в связи с инаугурацией

Фото: kremlin.ru Сайт администрации президента России

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Глава Организации Объединенных Наций всегда связывается с политиками после того, как они вступают в должность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается отправить президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией. Об этом сообщил официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик агентству ТАСС.

«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», — заявил представитель ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляцию вступления Путина в должность президента РФ смотрели по всему миру. В Москве на выставке-форуме «Россия» торжественную церемонию показывали в конференц-зале на больших экранах.

Ее смотрели несколько сотен человек — сотрудники и гости выставки. В Волгограде трансляцию запустили в кинотеатрах.

Каждое слово главы государства внимательно слушали и участники общественных организаций из Донецка, Мелитополя, Луганска — впервые в этом году они принимали участие в выборах президента России.