Примирения не будет: почему Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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С какой целью сын короля приехал в Великобританию?

Король Карл III отказался от встречи с сыном, сославшись на забитый график. Об этом пишет People.

Целью визита Гарри на Родину стало участие в церемонии открытия соревнований «Игры непокоренных». Он был не против увидеться с семьей, но, кажется, встреча не состоится. Его отец не посчитал нужным использовать попытку для налаживания отношений.

«В ответ на многочисленные вопросы и предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом в Великобритании на этой неделе? Отвечу, что, к сожалению, это будет невозможно из-за полной занятости», — сообщил представитель принца.

Он отметил, что герцог все понимает и не расстраивается. По словам представителя, Гарри все же надеется увидеть Карла в ближайшее время.

Известно, что король страдает от онкологического заболевания. Его состояние не тяжелое, но достаточно серьезное. Много ли времени у родственников на показательные выступления — непонятно. Остается только надеяться, что они успеют помириться до смерти монарха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри жестоко обошелся с больным раком Карлом III.