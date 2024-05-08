Лежи и здоровей: ученые начали разрабатывать таблетки, имитирующие физические нагрузки

Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina

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Исследователи близки сразу к нескольким невероятным открытиям в вопросе влияния спорта на организм.

Спорт, который многие ученые ставят в один ряд с лекарствами, может оказывать положительное влияние на организм человека. В желании сделать его еще более доступным, к примеру, для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, исследователи даже начали разрабатывать таблетки, имитирующие физические нагрузки. Об их влиянии на организм рассказали ученые в журнале Nature.

Так, ученые уже провели эксперимент на животных, а именно на лабораторных мышах. Группа специалистов под руководством фармаколога из Университета Флориды Томаса Берриса для этого сначала выделила одно из соединений, образующихся у грызунов во время физической нагрузки. Его ввели тем, кто мало двигался. Вскоре эти мыши начали худеть. При этом они продолжали питаться, как и раньше.

Исследователи, конечно, отметили — чтобы у человека произошел аналогичный эффект, необходимо еще некоторое время для изучения. Однако начало положено.

Кроме того, специалисты сообщили, что еще обнаружили определенные соединения у грызунов, которые бегали на беговой дорожке. Как и в первом эксперименте, они ввели их другой группе мышей — малоподвижной. После чего ученые провели анализ и выяснили, что такое средство может послужить лекарством от некоторых болезней печени, так как именно там большая часть препарата и накопилась.

Кроме того, ученые обнаружили, что регулировать уровень сахара в крови при физических нагрузках помогают скелетные мышцы — они выделяют вещество. Благодаря этому можно снизить не только риск развития сахарного диабета, но и замедлить старение организма.

А также исследователи решили проверить анализ крови до и после марафона у бегунов. Выяснилось, что уровень сразу нескольких видов иммунных клеток, которые защищают организм от неблагоприятных воздействий, вырос. При этом такое состояние сохранялось на протяжении аж четырех часов.

В заключение ученые рассказали об еще одном опыте с крысами. В исследовании грызуны на протяжении от одной до восьми недель «потренировались» на беговой дорожке. А после у них взяли образцы крови. Выяснилось, что в материале присутствуют тысячи молекулярных изменений, и большинство из них — положительные.

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