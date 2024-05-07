«Настоящий босс»: во Франции заявили, что Си Цзиньпин публично унизил Макрона

Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его на встрече с фон дер Ляйен

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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В Париже прошли переговоры французского и китайского лидеров с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Чем запомнилась встреча?

Председатель КНР Си Цзиньпин унизил президента Франции Эммануэля Макрона, когда на их трехсторонней встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен больше общался с ней, а французского коллегу игнорировал. На это обратил внимание лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал свое подчиненное положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона», — написал он в соцсети Х.

Филиппо отметил, что «дух подчинения» наносит ущерб национальным интересам Франции, а членство в Евросоюзе ослабляет страну.

Си Цзиньпин в ходе переговоров в Париже с Макроном и фон дер Ляйен заявил, что Запад пытается использовать украинский кризис, чтобы «переложить ответственность на третьи страны». Более того, председатель КНР уверен, что так пытаются инициировать новую холодную войну.

Также Си Цзиньпин поддержал решение об «олимпийском перемирии», однако оказать давление на Россию китайского лидера не убедили. Он подчеркнул, что его страна не стояла у истоков украинского кризиса и не собирается вставать ни на одну из сторон конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин отправился в большое турне по Европе, выбрав для посещения Францию, Сербию и Венгрию.