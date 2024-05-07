Марина Хлебникова о гипотетическом замужестве с Киркоровым: «Я его люблю»

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Артистка определенно испытывает чувства к коллеге, но какие?

Эстрадная певица Марина Хлебникова не стала бы выходить замуж за своего коллегу Филиппа Киркорова, несмотря на определенную любовь к нему. Об этом она заявила в социальной сети.

«Если смотреть моими глазами на него, как на артиста — я его очень люблю и уважаю, потому что он потрясающе работает и очень хорошо умеет выбирать песни», — призналась певица.

В романтическом плане 58-летнюю исполнительницу хита «Чашка кофею» Филипп не привлекает, но при этом вызывает у нее лишь положительные чувства.

Первым мужем знаменитости стал гитарист и звукорежиссер Антон Логинов, который покончил жизнь самоубийством. Во второй раз певица заключила брак с гендиректором звукозаписывающей компании «Граммофон Рекордс» Михаилом Майданичем. У пары появилась дочь Доминика. В 2005 году супруги развелись.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Марина Хлебникова исполнила мечту поклонника.