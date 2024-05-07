СМИ заявили о планах Евросоюза ввести санкции против нефтяных танкеров России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

Фото: VCG / ТАСС

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Стали известны новые подробности 14-го пакета антироссийских ограничений.

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций планирует ввести ограничения против 11 судов и танкеров, которые помогают России обходить санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

«В число ставших мишенью судов входят четыре топливных танкера, два танкера для сырой нефти, два газохранилища для будущего проекта ПАО „НОВАТЭК“ по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка и грузовое судно», — говорится в сообщении.

В случае одобрения мер судам закроют доступ в порты Евросоюза и запретят привлекать европейские компании к материально-техническому обеспечению.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций Евросоюз может запретить четырем российским средствам массовой информации вещать в Европе. ЕС не признает их СМИ, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Уточняется, что для введения ограничительных мер необходимо единогласное одобрение всеми 27 государствами Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз планирует ввести санкции против системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка — российского аналога SWIFT.