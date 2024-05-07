Всегда вместе: Гагарина не отпускает нового избранника даже на репетициях

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Пара до сих пор не заявила о том, что они состоят в отношениях. Но разве можно скрыть любовь?

Полина Гагарина все время проводит с новым возлюбленным Станиславом Миковым. Мужчина часто появляется в личном блоге звезды в Сети.

Искру между ними стали замечать в октябре 2023 года. Тогда певица впервые появилась со Станиславом на публике. Официального заявления пара до сих пор не сделала, но поклонникам все давно очевидно.

Когда-то Миков с Гагариной дружили. Звезда даже общалась с его женой. Но потом отношения переросли в любовные и танцор бросил супругу.

Станислав стоит на номерах ближе всех из группы танцоров. Он часто бывает у Полины дома и отлично ладит с ее детьми. В преддверии шоу, которое состоится в «Лужниках», ежедневно проходят репетиции. Даже на них возлюбленные неразлучны. Гагарина все время смотрит на Микова. Он часто попадает в ее кадры. Подписчики и рады за любимую исполнительницу, и напуганы тем, что она излишне привязана к избраннику.

Поклонники также отметили работоспособность звезды, которая вызывает восхищение не первый год. В своем возрасте Гагарина находится в шикарной физической форме, несмотря на избыточный вес в прошлом. Певица регулярно тренируется и посвящает огромное время репетициям номеров, в которых много хореографии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина трогательно поздравила дочку с днем рождения.