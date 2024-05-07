ФСБ задержала завербованного Киевом сотрудника МЧС в Херсонской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; УФСБ России по Херсонской области; 5-tv.ru

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Дома у мужчины нашли самодельные взрывные устройства.

Сотрудника МЧС России по Херсонской области, завербованного спецслужбами Украины, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.

«УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина РФ, сотрудника МЧС России по Херсонской области 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителями органов военной разведки Украины», — говорится в сообщении.

Силовики установили, что жителя Херсонской области завербовали в июле 2022 года сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По их заданию мужчина перевез и хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства, которые в дальнейшем планировал использовать для совершения террористических актов на территории региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

На днях российские силовики ликвидировали в Ленобласти украинского диверсанта, который планировал теракты в православных церквях в странах Прибалтики и на территории России. Сообщалось, что он мог быть связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ликвидированного в Ленобласти агента ГУР готовили на полигоне НАТО под Вильнюсом.