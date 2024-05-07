«Стоим на острие»: Сальдо о словах Путина про возвращение границ

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Церемония вступления в должность главы государства прошла в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Президент России Владимир Путин в ходе инаугурации в Кремле выступил с речью, которая указала на возложенную на него миссию. Важно, что он упомянул возвращение регионов в границы страны. Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что речь Путина емкая. Президент в нескольких словах сказал о проблемах, которые могут быть решены.

«Он вспомнил, что именно в этот решающий момент историческая территория России начала приобретать свои действительно те границы, которые были когда-то, он об этом сказал и отметил роль и все то, что делается у нас для людей, уже для российских людей на нашей территории», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что Россия «стоит на острие этой задачи», которую необходимо решить. Это уже четкий сигнал Западу, что обратной дороги уже нет.

«Есть дорога только вперед, это дорога свободы, а не мнения так называемого, навязываемого Западом», — заявил Сальдо.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России — очень важное событие. Жители страны поддержали его политику, потому что глава государства опирается на свой народ, а не на зарубежные страны. Об этом заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

© РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru





«В нашей стране идет специальная военная операция, это все непросто, сложно. Но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику. Мы, как избиратели, видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом и есть залог всех наших успехов и победы», — сказала она.

7 мая состоялась церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. По традиции перед торжественной частью он проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца. В присутствии глав обеих палат парламента и председателя Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента он официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Михаил Пореченков и гимнастка Светлана Хоркина отметили особый вклад Путина в развитие страны. По их словам, благодаря именно многолетней плодотворной работе Путина «у руля» к интересам страны прислушиваются европейские и западные партнеры.