Прилучный соскучился по судам: актер обжаловал иск по алиментам

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бывшие супруги разошлись в 2020 году. С того времени они судились далеко не один раз.

Актер Павел Прилучный решил обжаловать решение суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей от Агаты Муцениеце. Об этом говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

В конце апреля Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце. Одобренная сумма остается неизвестной, но изначально звезда запрашивала с бывшего мужа треть от его доходов. Дело рассмотрели на закрытом заседании. Подробности пара решила не обнародовать.

Бывшие супруги разошлись в 2020 году. С того времени они судились далеко не один раз. Агата уже выселила мужа из квартиры и неоднократно подавала иск на взыскание алиментов.

Отношения между актером и детьми складываются хорошо. Он часто проводит с ними время и берет с собой на работу. Его новая супруга Зепюр Брутян тоже смогла поладить с ребятами. Она достаточно быстро нашла с ними общий язык и старается поддерживать дружбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зепюр Брутян спешно вывезла Прилучного из России.