Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Глава правительства республики заявил об игнорировании российской стороной неких «требований».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил заблокировать в республике российские телеканалы, если Москва проигнорирует «требования» местных властей.

«Мы рассчитываем при вещании (российских каналов. — Прим. ред.) на уважение граждан и государственного порядка Армении. Мы не требуем чего-то сверхобычного. Договор предполагает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать», — заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

О каких именно «требованиях» идет речь, премьер Армении не уточнил.

Ранее о расторжении в одностороннем порядке договора с Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, который регулирует вещание российских телеканалов на территории Армении, заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян.

По его словам, Армения собирается презентовать России новый пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. Однако, если Москву не устроят изменения в документе и тот не будет принят, Ереван не исключает возможность отказаться от российских каналов без учета мнения другой стороны.

Тема вещания российских телеканалов в Армении поднимается с сентября прошлого года, когда возможность их отключения начали обсуждать на пленарных заседаниях Национального собрания. Позже Москва и Ереван провели ряд консультаций по этому вопросу, однако к общему решению так и не пришли.

В конце марта Телевизионная и радиовещательная сеть Армении объявила о запрете трансляций передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев. Ведомство объяснило этот шаг «нарушением» статей договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла России в Ереване вызвали в МИД Армении после выхода на российском телевидении передачи о премьер-министре республики Николе Пашиняне.