Красная горка: россиян ждет еще один праздник прямиком из язычества

Красная горка в 2024 году выпадает на 12 мая

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В этот день традиционно начинался свадебный сезон.

На первое воскресенье после Пасхи выпадает еще один праздник — Красная горка. Его еще называют Фомино воскресенье или Антипасха. О самых главных традициях рассказал URA.RU.

У народов восточных славян Красная горка совпадает с первым днем весенних поминок и началом свадебного сезона перед сельскохозяйственными работами. История праздника уходит в древнерусские времена и языческие обряды.

Другое свое название Красная горка приобрела уже с приходом христианства. Антипасха происходит из греческого слова и переводится как «вместо Пасхи». А Фомино воскресенье посвящено апостолу Фоме, которые сомневался в Воскресении Иисуса Христа.

В 2024 году данный праздник отмечается 12 мая. Раньше проводилось множество обрядов, где также использовать пасхальные яйца. В этот день начиналась последняя свадебная неделя, в которую занятые девушки готовились к венчанию, а свободные наоборот искали женихов. В некоторых регионах праздник был периодом смотрин и гуляний среди молодежи.

В это день в церкви можно совершать таинства брака, многие пары собираются, чтобы узаконить отношения. Также начало Красной горки знаменует конец Великого поста, когда можно без ограничений наслаждаться любимыми блюдами. Кроме того, православным рекомендуется причаститься.

Однако на Красную горку нельзя совершать заупокойные службы, а среди верующих распространено поверье, что нельзя игнорировать традиционные празднества. Иначе юноши останутся холостыми, а девушки незамужними или найдут себе неподходящего кандидата.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие есть традиции празднования Светлой седмицы.