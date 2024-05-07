«Вместе победим!».

Владимир Путин в речи после вступления в должность подчеркнул единение страны

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Церемония вступления в должность президента страны прошла 7 мая в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги — 33 слова, закрепленные в Конституции. Пост президента России Путин будет занимать до 2030 года.

Вступив официально в должность, он выступил с речью перед присутствующими в Кремле гостями и всей страной, которая наблюдала за происходящим в онлайн-режиме. Он обратил внимание, что в тексте присяги сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства, а именно: беречь Россию и служить народу. Так, Путин сердечно поблагодарил россиян и пообещал продолжить укреплять позиции страны.

Благодарность россиянам

Владимир Путин на церемонии 7 мая поблагодарил граждан России, живущих во всех регионах страны, за оказанное ему доверием и поддержку.

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку», — сказал он.

Ценности и национальные интересы России

Россияне проявили решимость непреклонно отстаивать свой выбор, ценности и национальные интересы страны. Путин выразил уверенность, что РФ достояно пройдет через рубежный период и станет еще сильнее.

Вместе с тем людям следует не забывать уроки истории и трагическую цену внутренних смут и потрясений. Президент указал на то, что государственная и общественная политическая системы должны быть устойчивыми к любым вызовам и угрозам.

Международное партнерство

Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера. В то же время Москва готова вести диалог с Западом, в том числе по вопросам безопасности. Разговор возможен, но не с позиции силы.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал президент.

Работа по формированию многополярности

Владимир Путин в ходе своей речи также пообещал продолжить работу по построению многополярного мира.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности», — заявил Путин.

В стремительно меняющемся мире, продолжил Путин, нужно быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты.

Ведущие позиции в государстве — определенным людям

Путин заявил, что сделает все для того, чтобы люди, проявившие свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции во всех сферах, в том числе в госуправлении и экономике. Важно обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество нашей страны, развивать государственность.

«В основе государственности — межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой», — добавил Путин.

В завершение Владимир Путин заявил, что россияне являются единым и великим народом, который сможет преодолеть все преграды. Он также в конце добавил:

«Вместе победим!».

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл пообещал молиться за Владимира Путина на посту президента РФ. Богослужение в честь инаугурации главы государства прошло в Благовещенском соборе.