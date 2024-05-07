Бортников: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Трагедия произошла вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник», боевики стреляли по невинным людям и устроили масштабный пожар.

Главный организатор страшного теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. Об этом заявил агентству «Интерфакс» директор ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопрос о личности заказчика.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — отметил государственный деятель.

Следствие идет, и сотрудники спецслужб делают все, чтобы дотянуться до организатора. Детали озвучивать нельзя из-за тайны следствия.

«Нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — сообщил Бортников.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию.