Проверка на прочность: ледокол «Якутия» проходит швартовные испытания

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Технические характеристики судна позволяют ему работать в самых суровых условиях.

На Балтийском заводе в Петербурге проходят швартовные испытания ледокол «Якутия». На сегодня это самый большой и самый мощный в мире, но при этом самый экологичный в своем классе атомный ледокол. Специалисты проверяют все системы, оборудование и механизмы корабля. Его масштаб впечатляет. Длина ледокола — более 170 метров, ширина — почти 35.

Сегодня журналистам показали в каких каютах будут жить моряки.

«Вот это спальное место, диван, радио, гальюн — все удобства, чтобы люди чувствовали себя в комфортно в рейсе. В зависимости от статуса каюта более просторная, имеет какие-то дополнительные опции», — рассказал начальник участка Андрей Смирнов.

Технические характеристики корабля позволяют ему работать в самых суровых условиях. Для нашей страны ледоколы такого класса имеют стратегическое значение, об этом ранее заявил Владимир Путин. Всего их будет создано пять.