Нидерланды и Дания заявили о готовности поставить самолеты F-16 на Украину

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Ковалев; 5-tv.ru

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Боевики ВСУ продолжают обучаться в Европе управлению истребителями. Но в самое ближайшее время они их вряд ли получат.

Амстердам анонсировал передачу Киеву истребителей F-16. По заявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллон-грен, боевые самолеты надеются отправить осенью, но, как подчеркнула чиновница, если все пойдет по плану, то первые F-16 Украина получит от Дании уже этим летом.

Сейчас ВСУ продолжают обучаться в Европе управлению истребителями. В Верховной Раде надеются, что первый выпуск украинских пилотов состоится уже в мае. Однако качество такого образования вызывает вопросы. Западные СМИ ранее заявляли, что летчики, проходящие подготовку в европейских странах, слишком молоды и неопытны, поэтому не будут готовы к работе как минимум до конца 2024 года.