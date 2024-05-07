Зарубежный взгляд: инаугурацию Владимира Путина посетили иностранные гости Сегодня, 14:04 212 212 Инаугурацию Владимира Путина посетили представители стран Азии и Африки

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Церемонию транслировали во всем мире.