Правительство России сложило полномочия

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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У президента есть две недели на внесение в Госдуму кандидатуры председателя кабмина.

Правительство Российской Федерации сложило полномочия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это предусмотрено законом.

У президента есть две недели на внесение в Госдуму кандидатуры председателя правительства. В течение недели депутаты обязаны ее рассмотреть. Утвержденный премьер также в течение семи дней должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и представить нижней палате кандидатуры вице-премьеров и министров. Рассмотреть их депутаты должны в течение недели.

Таким образом, максимальный срок формирования нового правительства составляет пять недель с момента вступления в должность. Однако в парламенте уже заявили, что готовы сделать все максимально быстро и для этого готовы работать даже в выходные.

Что касается министров силового блока и главы МИД — для них разработан особый порядок. Президент назначает их после консультаций с Советом Федерации.