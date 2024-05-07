«Мы вернули себе себя»: певец Майданов отметил особые заслуги Путина на посту президента

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Церемония инаугурации президента страны проходит в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Президенство Владимира Путина помогло россиянам обрести уверенность в светлом будущем страны. С соответствующим заявлением эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru выступил музыкант и певец Денис Майданов.

По словам артиста, работа Путина на посту Верховного Главнокомандующего поспособствовала тому, что Россия вернула себе достойное место в мире, а граждане страны стали чувствовать себя увереннее.

«При Владимире Путине мы вернули себе себя. Это очень важно. Мы стали страной, твердо верящей в свои устои, в свою правоту и в свое достойное место на мировой арене», — сказал он за несколько минут до старта церемонии в Кремле.

По словам прославленного артиста, новый срок президента Путина поможет сохранить и обогатить уже устоявшиеся традиции и укрепить действующие позиции государства в мире.

«При Путине всегда так было, есть и будет», — резюмировал Майданов.

Инаугурация президента России Владимира Путина началась 7 мая в 11:40. Именно сегодня он официально вступит в должность главы государства и пробудет на посту вплоть до 2030 года.

Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскол произошел в Евросоюзе из-за разногласий по инаугурации Путина. Некоторые страны хотят отправить своих представителей на церемонию в Москву, но другие категорически против такого шага.