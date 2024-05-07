Путин выступает с первой речью после вступления в должность президента РФ

Путин в начале своей речи на церемонии инаугурации поблагодарил россиян

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Он официально занял пост главы российского государства.

Президент России Владимир Путин выступает со своей первой речью после официального вступления в должность. В начале выступления он сердечно поблагодарил россиян.

Путин обратил внимание, что только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства, а именно: беречь Россию и служить народу.

«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку», — сказал Путин.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги.

Следует отметить, что Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин официально вступил в должность президента России.