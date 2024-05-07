В Кремле началась церемония инаугурации Владимира Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Торжественное вступление в должность президента России пройдет традиционно, хотя возможны определенные нюансы.

Инаугурация президента России Владимира Путина началась сегодня, 7 мая, в Кремле. Именно сегодня он официально вступит в должность главы государства и пробудет на посту вплоть до 2030 года.

Путин традиционно проследует через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца. В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принесет присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступит в должность главы государства. Судья Конституционного суда передаст ему символы президентской власти, после чего новый лидер нашей страны выступит с речью.

На важное политическое мероприятие были приглашены тысячи человек, среди них — члены правительства, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда, чиновники и общественные деятели. Прежде пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в организации грядущей официальной церемонии возможны «определенные нюансы».

Сегодня, в день официального вступления Путина в должность президента РФ, действующее правительство отправится в отставку. Накануне инаугурации он провел последнюю встречу с кабмином и поблагодарил их за совместную работу. О чем еще говорил Путин на встрече с правительством читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскол произошел в Евросоюзе из-за разногласий по инаугурации Путина. Некоторые европейские страны заявили о желании приехать на церемонию, но другие категорически против такого шага.