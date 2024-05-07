«Меня от них потряхивает»: почему певица Валерия отказывается от диет

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Артистка подобрала для себя здоровый способ оставаться в прекрасной форме.

Всегда стройная и блистательная певица Валерия поделилась секретами идеальной фигуры в 56 лет. Удивительно, но звезда не сидит на диетах и не насилует свой организм изнурительными тренировками или вспомогательными веществами.

«Когда вспоминаю о своем возрасте, думаю: «Боже, какой ужас!» А потом смотрю на себя в зеркало: «А, нет. Все отлично!» — смеется знаменитость в интервью lady.mail.ru.

Занятия спортом Валерия превратила в привычку, без которой уже не может представить жизнь. Даже, когда знаменитость едет на гастроли, она выбирает отель, где обязательно будет спортзал. Регулярный спорт — ее главный помощник в борьбе за красивое и подтянутое тело.

«Полтора года назад нутрициолог разработал для меня схему питания, которой я до сих пор придерживаюсь, и которая мне очень подошла. Что важно, это не диета — я на них всю жизнь сидела и меня от них уже потряхивает. Сколько я, склонная к полноте, голодала, вспомнить страшно. Это не жизнь, а адское существование», — подчеркнула знаменитость.

Народная артистка России четко знает, сколько и чего ей можно съесть. Питаться она может, чем угодно. Главное, не отступать от схемы. Валерия хоть и равнодушна к сладкому, но ни разу не малоежка. Но и к этому она нашла подход.

«Кусочком куриной грудки в 100 граммов в сочетании с парой листиков салата сроду не наемся. Ем, сколько душе хочется, просто не забываю, что если на завтрак у меня был жирный творог, то жирный стейк на ужин уже не вариант», — поделилась звезда.

Здоровый подход к еде и спорту наглядно заметен на фигуре артистки. Исполнительница хита «Часики» выглядит, действительно, роскошно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, на какие уловки идет Пригожин, чтобы поесть в тайне от Валерии.