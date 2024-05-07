Западные СМИ заявили о расколе в Европе из-за приглашений на инаугурацию Путина

Фото: Астафьев Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Некоторые европейские страны хотят приехать на церемонию, но другие категорически против такого шага.

Внутри Европейского союза произошел раскол из-за разногласий по поводу присутствия представителей стран организации на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

«Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России», — говорится в статье.

Некоторые страны хотят отправить своих представителей на церемонию в Москву. В частности, за присутствие на торжестве выступают Франция, Венгрия и Словакия, «чтобы сохранить каналы связи открытыми». В то же время Германия и многие другие страны-члены Евросоюза считают нецелесообразным посещение инаугурации Путина на фоне сложных отношений с Россией.

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в полдень. Именно сегодня он официально вступит в должность главы государства и пробудет на посту вплоть до 2030 года.

Центризбирком огласил результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе последней встречи с кабмином в текущем составе отметил объявленную Западом санкционную войну против России. Все эти ограничения были направлены на одно — разрушить нашу страну, причем не только политически, а прежде всего экономически.