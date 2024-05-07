Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Сам бизнесмен скрылся от следствия и находится в международном розыске.

Защита «крабового короля» Олега Кана подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве по найму. Об этом сообщил представитель Приморского краевого суда.

«Адвокат передал в суд апелляционную жалобу», — приводит ТАСС его слова.

В конце апреля «крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам колонии за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010-м. Он также обвиняется в незаконном рыбном промысле, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а еще в создании преступного сообщества. По данным правоохранителей, Кан скрылся от следствия и находится в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока. Решение касается и бизнесмена, «крабового короля» Дмитрия Дремлюги.