Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу о заказном убийстве
Защита Олега Кана обжаловала приговор по делу о заказном убийстве
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сам бизнесмен скрылся от следствия и находится в международном розыске.
Защита «крабового короля» Олега Кана подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве по найму. Об этом сообщил представитель Приморского краевого суда.
«Адвокат передал в суд апелляционную жалобу», — приводит ТАСС его слова.
В конце апреля «крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам колонии за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010-м. Он также обвиняется в незаконном рыбном промысле, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а еще в создании преступного сообщества. По данным правоохранителей, Кан скрылся от следствия и находится в международном розыске.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд взыскал 17,4 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока. Решение касается и бизнесмена, «крабового короля» Дмитрия Дремлюги.