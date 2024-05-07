Главу Минтранса Башкирии задержали по подозрению в получении взятки

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Силовики проводят оперативные мероприятия по этому делу.

Правоохранители задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова по подозрению в получении взятки. Об этом журналистам сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

«Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

Сразу же после подтверждения информации о случившемся Хабиров подписал указ 7 мая об освобождении Клебанова от должности главы Минтранса Башкирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замдиректора НИИ вакцин и сывороток в Петербурге Алексея Васильева осудили на 9,5 лет колонии. По данным следствия, он получил взятку в размере 30 миллионов рублей от одной из компаний, пообещав взамен проследить за тем, чтобы она получила госконтракт на поставку инкубационных яиц.