В Киргизии участники «Бессмертного полка» покорили пик, названный в честь Путина

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В руках у людей по традиции были портреты их родственников-фронтовиков.

«Бессмертный полк» поднялся на небывалую высоту. В Киргизии участники акции покорили пик, названный в честь Владимира Путина. Это почти 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

В руках у людей по традиции были портреты их родственников-фронтовиков. На вершине они заложили капсулу с посланием потомкам, установили знамя победы, а также государственные флаги России и Киргизии.