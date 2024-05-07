«Мы не угрожаем»: посол назвал вынужденной мерой учения ядерных сил в России

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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США и их союзники неустанно помогают Украине и ведут наглую политику против РФ.

Готовящиеся российские учения с применением тактического ядерного оружия являются вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику „коллективного Запада“, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — сказал он.

Соединенные Штаты и их союзники постоянно расширяют поставки Украине все более «смертоносных вооружений», которые предназначены для ударов по России и убийства ее граждан.

«Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — добавил посол.

Накануне, 6 мая, по поручению президента России Владимира Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота.

Уточняется, что учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Они в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц стран Запада.

В Кремле связали ядерные учения в России с заявлениями об отправке войск на Украину. При этом в первую очередь они направлены на поддержание боевой готовности и проверки возможности дать справедливый ответ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия.